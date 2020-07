Da Bergamo sull'Atalanta: "Superiorità frustrante per la Juve, pagate due ingenuità"

L'edizione odierna del Corriere di Bergamo commenta così il pareggio dell'Atalanta contro la Juventus: "Un tempo e mezzo al comando non basta all’Atalanta per espugnare Torino dopo 31 anni. E il 2-2 finale lascia invariato il vantaggio bianconero a più nove a sei giornate dalla fine. Eppure i gol di Zapata prima e Malinovskyi poi sembravano dare le dimensioni di un finale thriller per il campionato, ma le ingenuità di de Roon e Muriel, entrambi autori di un fallo di mano nella propria area, sono state pagate a caro prezzo, con Ronaldo freddissimo dal dischetto. Un peccato perché la superiorità è quasi frustrante per la Juventus".