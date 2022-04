Da Bergamo: Zapata rientra in anticipo, vuole esserci col Lipsia

"Zapata a Zingonia prepara il rientro conto il Lipsia" è il titolo nel taglio basso della prima pagina de L'Eco di Bergamo

"Zapata a Zingonia prepara il rientro conto il Lipsia" è il titolo nel taglio basso della prima pagina de L'Eco di Bergamo in riferimento all'attaccante colombiano vicino al riento dall'infortunio. Zapata sta bene e ha messo nel mirino i quarti di finale di Europa League contro il Lipsia come data del rientro, che avverrebbe comunque in anticipo di quanto era stato previsto.