Da Bologna - Mihajlovic a rischio esonero: il 28 c'è la sfida col Napoli, chi ci sarà in panchina?

"Caos Bologna. Tutti in ritiro, Saputo furioso. E Mihajlovic rischia" scrive Tuttosport. Stavolta Joey Saputo ha deciso di usare le maniere forti. Dopo il ko con l'Empoli, tutti in ritiro fino a domenica, giorno della sfida con la Lazio. Walter Sabatini ha rassegnato le sue dimissioni e, secondo il quotidiano, anche la posizione di Sinisa Mihajlovic non sarebbe più salda come un tempo ma un esonero, visti i due anni di contratto rimanenti a 2 milioni a stagione, costerebbe caro a Saputo. Se la panchina di Sinisa dovesse saltare si fanno due nomi: Daniele De Rossi o Claudio Ranieri. Il Napoli affronterà il Bologna il 28 ottobre, vedremo con quale allenatore in panchina.