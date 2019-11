Da Bologna: Mihajlovic non si ferma, vuole seguire la squadra a Napoli

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, rimarrà a Casteldebole almeno fino a domattina, quando in sala stampa terrà insieme ai medici una conferenza in cui spiegherà le sue condizioni di salute, il percorso di cure e le aspettative future. A seguire, spiega il Carlino, potrebbe dirigere la rifinitura e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, è possibile vederlo fisicamente presente al San Paolo domenica. Il mister seguirà la squadra in trasferta a Napoli, ma non è detto che possa andare in panchina.