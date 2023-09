Da Bologna - Stadio da record contro il Napoli: dato super come previsione dei tifosi

Forte è l'entusiasmo dei tifosi rossoblù alle porte del match di domenica al Dall'Ara contro il Napoli, in quanto saranno presenti in più di 25.000

Forte è l'entusiasmo dei tifosi rossoblù alle porte del match di domenica al Dall'Ara contro il Napoli, in quanto saranno presenti in più di 25.000, per numeri che rappresentano un record di presenze allo stadio per le partite casalinghe del Bologna. Rispetto alla passata stagione, infatti, secondo i dati riportati dal Carlino, lo stadio Dall'Ara avrebbe segnato un aumento di 4.196 tifosi presenti di media, superando i 22.314 del 2022-2023.