Da Bologna: tra l'area tecnica e Thiago Motta poco feeling e visioni diverse

L’incontro fra proprietà, dirigenza e allenatore non è ancora in calendario, il che significa probabilmente che si terrà dopo la partita contro la Juve. Il club spera di farlo prima, ma è difficile accada. Che fra l’area tecnica e Thiago Motta ci sia poco feeling, che le visioni siano diverse e a volte persino molto lontane, non è un mistero. Però, se Motta non ha ancora scelto la Juve, se davvero ci sono i margini per imbastire una trattativa, il club ha in animo di convincerlo.

Quanto alla squadra, l’idea è di provare a trattenere i migliori, sapendo che nulla sarà semplice, riferisce oggi l'edizione bolognese de La Repubblica. Ma è anche vero che con il nuovo formato Champions aumenterà il numero di partite e saliranno i ricavi: la UEFA distribuirà infatti 2,47 miliardi di euro a stagione, contro gli attuali 2.