Da Cuadrado e Pereyra fino a Marfella: tutti i giocatori svincolati dalle squadre di Serie A

È il 30 giugno e, come ogni anno in questa data, per alcuni giocatori significa ultimo giorno di contratto con le rispettive società. Sono 57 in Serie A i calciatori delle prime squadre che saranno svincolati entro poche ore, anche se parte di essi è già (qualcuno pure da diverso tempo) in fase di discussione per rinnovare l'accordo, anche dopo la scadenza dei termini previsti, come nel caso dell'interista De Vrij o dei capitolini Pedro ed El Shaarawy.

Di seguito l'elenco al completo, fornito da TMW, con specificati i casi di possibile permanenza e quelli invece di addio certo.

ATALANTA (2)

Marco Sportiello (Por)**, Simone Muratore (Cen)

BOLOGNA (6)

Francesco Bardi (Por), Lorenzo De Silvestri (Dif), Gary Medel (Cen), Roberto Soriano (Cen), Kacper Urbanski (Cen)*, Nicola Sansone (Att)

CAGLIARI (2)

Simone Aresti (Por)*, Vincenzo Millico (Att)

EMPOLI (2)

Samir Ujkani (Por), Mattia Destro (Att)

FIORENTINA (3)

Salvatore Sirigu (Por), Lorenzo Venuti (Dif), Riccardo Saponara (Att)

FROSINONE (4)

Giuseppe Marcianò (Por), Matteo Cotali (Dif), Marcus Rohden (Cen), Luca Matarese (Att)

GENOA (4)

Domenico Criscito (Dif), Milan Badelj (Cen)*, Kevin Strootman (Cen)*, Stefano Sturaro (Cen)

HELLAS VERONA (2)

Miguel Veloso (Cen), Philip Yeboah (Att)

INTER (8)

Alex Cordaz (Por)*, Samir Handanovic (Por), Danilo D'Ambrosio (Dif), Dalbert (Dif), Stefan De Vrij (Dif)*, Milan Skriniar (Dif)**, Roberto Gagliardini (Cen), Edin Dzeko (Att)**

JUVENTUS (2)

Juan Cuadrado (Dif), Angel Di Maria (Att)

LAZIO (4)

Riza Durmisi (Dif), Stefan Radu (Dif), Pedro (Att)*, Luka Romero (Att)

LECCE (2)

Marco Bleve (Por)*, Alessandro Tuia (Dif)

MILAN (2)

Antonio Mirante (Por)*, Ciprian Tatarusanu (Por), Zlatan Ibrahimovic (Att)

MONZA (4)

Giulio Donati (Dif), Luca Marrone (Dif), Andrea Barberis (Cen), Christian Gytkjaer (Att)

NAPOLI (1)

Davide Marfella (Por)

ROMA (2)

William Bianda (Dif), Ante Coric (Cen), Stephan El Shaarawy (Att)*

SALERNITANA (0)

SASSUOLO (1)

Gianluca Pegolo (Por)*

TORINO (2)

Ola Aina (Dif), Michel Adopo (Cen)

UDINESE (4)

Marvin Zeegelaar (Dif), Tolgay Arslan (Cen)**, Roberto Pereyra (Cen), Ilija Nestorovski (Att)

* sta attualmente discutendo il rinnovo

** ha già firmato per un'altra squadra