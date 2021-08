Da Firenze: Beffa Inter, i viola chiedono 70mln per cedere Vlahovic

La Nazione scrive che non ci sono dubbi sul valore della prossima clausola rescissoria per Dusan Vlahovic: 70 milioni. La costruzione del nuovo contratto per legarlo ai viola fino al 2025 è cominciata settimane fa, col giocatore che ha dato subito la sua disponibilità a trattare. Aumentano però gli appetiti dei grandi club: il suo procuratore Darko Ristic oggi è atteso a Milano, dove in rapida successione potrebbe incontrare Tottenham e Atletico Madrid. Dalla Fiorentina continua a filtrare la certezza che Vlahovic faccia parte del futuro che è cominciato con Italiano. Con un nuovo ingaggio che partirà dai 3 milioni abbondanti per avvicinarsi ai 4.