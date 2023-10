Da Firenze: "Beltran e Lopez deludono, col Napoli tornano Arthur e Nzola"

Da Firenze si parla delle scelte di Italiano per domenica. Il Corriere Fiorentino scrive

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Da Firenze si parla delle scelte di Italiano per domenica. Il Corriere Fiorentino scrive: "E’ indubbio che certi giocatori abbiano deluso giovedì, soprattutto per l’atteggiamento: Sottil, Lopez, Mandragora, Beltran, sono tutti giocatori che - seppur per cause diverse - non hanno inciso, costringendo agli straordinari elementi come Bonaventura e Gonzalez che avrebbero potuto essere gestiti sul finale di gara.

Beltran è chiaro che debba entrare ancora nei meccanismi. L’atteggiamento non manca: corre, si sbatte, pressa, si propone. Ma il problema (grosso) è che non è mai pericoloso. Discorso diverso per Sottil, che giovedì ha giocato una delle peggiori partite da quando è a Firenze. Per lui il tempo sta per scadere e nei 369’ raccolti finora non è riuscito a realizzare né un gol né un assist. E nel frattempo che Italiano aspetta che anche Lopez batta un colpo, a Napoli si ripartirà da Arthur e Nzola".