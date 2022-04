Da Firenze - Bonaventura e Odriozola ancora a parte: le ultime in casa viola

Ikoné, che Pradè nel dopo gara aveva dato con qualche problema, è invece regolarmente in gruppo.

Dal centro sportivo, dove la Fiorentina è tornata al lavoro dopo un giorno libero, non arrivano notizie confortanti per i viola su Bonaventura e Odriozola, che lavorano ancora a parte. Ikoné, che Pradè nel dopo gara aveva dato con qualche problema, è invece regolarmente in gruppo, nonostante la brutta sorpresa del furto in casa subito proprio ieri. A riportarlo è il portale Firenzeviola.