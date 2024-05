Da Firenze - Col Napoli la formazione migliore per l'Europa: il probabile 11 di Italiano

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, domani sera la Fiorentina si gioca un pezzo importante di stagione.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'appuntamento che tutta Firenze aspetta con trepidazione è sicuramente la finale di Conference League ad Atene del 29 maggio ma, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, domani sera la Fiorentina si gioca un pezzo importante di stagione. La sfida contro il Napoli vale il primo match point per l'Europa. In caso di vittoria infatti i viola sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima edizione della Conference League. E allora Italiano, sempre con un occhio alle condizioni fisiche dei suoi uomini, darà spazio all'undici migliore. In difesa torneranno Dodo e Biraghi sulle corsie con Milenkovic e uno tra Quarta e Ranieri in mezzo.

A centrocampo ci sono tante soluzioni con Bonaventura che potrebbe giocare contro il Napoli per poi riposare fino ad Atene. Stesso discorso di gestione anche per Arthur. In mezzo comunque con Duncan, Maxime Lopez e Mandragora le alternative non mancano. Davanti Italiano chiederà un ultimo sforzo prima dell'Olympiacos a Nico e a Belotti, mentre sulla trequarti tra Napoli e Cagliari si divideranno i minuti Barak e Beltran. Sulla corsia di sinistra, vista la coperta corta con l'infortunio di Sottil, potrebbe riavere spazio Gaetano Castrovilli.