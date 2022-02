Da Firenze - Commisso querela la Gazzetta: le motivazioni del presidente viola

Ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato sulla vicenda che lo vede protagonista per una denuncia-querela alla Gazzetta dello Sport, segno che la ferita è ancora aperta dopo che negli Stati Uniti la comunità italo-americana aveva preso le difese dell’imprenditore proprietario della Fiorentina. Di recente un articolo pubblicato da America oggi aveva già fatto luce su alcuni passaggi dell'atto. Nella denuncia-querela presentata dal club viola, come riporta Firenzeviola, le motivazioni e i presupposti che hanno spinto Rocco Commisso alla decisione di adire per vie legali.

Nella querela Commisso riassume il suo percorso di vita e la carriera che lo ha portato dal nulla a essere uno degli uomini più ricchi del pianeta, tiene molto al mito del self-made man. Per lui la Gazzetta ha "offeso la reputazione dell'intera comunità italo-americana, che lotta quotidianamente per sradicare l'orribile stereotipo che associa lo stigma del crimine organizzato ai nostri compatrioti d'oltreoceano. Proprio a immagine della mia storia umana e professionale - conclude il presidente della squadra viola - ritengo che l'articolo firmato dal signor Di Caro il 15 maggio 2021 costituisca una grave, gratuita e intollerabile offesa alla mia reputazione, integrando un chiaro caso di diffamazione a mezzo stampa".