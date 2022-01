Da Firenze criticano i viola: "Poco concentrati e poca testa, 10' di pura follia"

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio ampio inevitabilmente alla sconfitta della Fiorentina per 4-0 contro il Torino. A condannare i viola ed a far scattare il campanello di allarme per il futuro sono stati dieci minuti di follia: poca testa, concentrazione al minimo e una raffica di sbavature. Sicuramente la peggiore prestazione della stagione con una squadra che è stata irriconoscibile, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Un autentico disastro.