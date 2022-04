Da Firenze esaltano la solidità viola: solo un gol su azione subito nelle ultime 4

Solo 3 le reti subite nelle ultime 6 partite (con Milenkovic e Igor titolari), 2 nelle ultime 4 e addirittura di queste solo una su azione (quella contro l’Inter).

Sulle pagine odierne del quotidiano toscano La Nazione viene proposto un focus sulla coppia di centrali Milenkovic-Igor in vista del difficile appuntamento di domani pomeriggio a Napoli: come spiega il quotidiano, la Fiorentina ha perso 3 partite nel girone di ritorno e in ognuna di queste non c’era la coppia centrale formata dal serbo e dal brasiliano: solo 3 le reti subite nelle ultime 6 partite (con Milenkovic e Igor titolari), 2 nelle ultime 4 e addirittura di queste solo una su azione (quella contro l’Inter). Il che sembra una solida garanzia anche se di fronte c’è una squadra talentuosa come il Napoli. Ma nel girone di ritorno è stata innegabile l’affidabilità viola nella fase difensiva generale, che ha trovato grandissima sicurezza nella coppia Milenkovic-Igor: e i numeri raccontano che sono state solo 0,86 reti le reti subite a partita con loro due in campo a fronte delle 1,53 incassate senza di loro, cioè quasi il doppio.