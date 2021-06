Da Firenze: Gattuso detta le condizioni, vuole rinforzi e rosa già definita per metà agosto

"Cantiere Gattuso" titola stamani il Corriere Fiorentino. È stato un impatto «fragoroso» quello di Rino Gattuso, ieri a Firenze per la prima volta da allenatore della Fiorentina. Un giorno impegnativo a Firenze per discutere di vari temi, tra cui le permanenze o meno di Ribery e Callejon. Il mister ha detto di volere la squadra fatta per l’inizio della Coppa Italia e, quindi, per metà agosto. Prima (il 9 luglio) il gruppo si ritroverà a Firenze mentre, il mister, sarà presentato il 12. Il 17, poi, tutti a Moena. Sarà lì, che il capo cantiere costruirà le fondamenta del suo palazzo. Il progetto, l’ha disegnato ieri.