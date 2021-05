Da Firenze: Gattuso vuole ali importanti, quattro i profili graditi ed uno è un azzurro

Il Corriere Fiorentino dedica spazio al mercato della Fiorentina. "Gattuso vuole le ali. Sogno Politano, Orsolini più fattibile" scrive il quotidiano. Il fulcro del gioco di Gattuso sta dal centrocampo in su. Le ali sono fondamentali. Servono giocatori rapidi e bravi nell'uno contro uno. Piacciono Matteo Politano, che ha lavorato con Gattuso al Napoli, e anche Riccardo Orsolini del Bologna. Gli esterni considerati davvero ideali però sarebbero Domenico Berardi e Jeremie Boga del Sassuolo: il primo non ha mai voluto lasciare i neroverdi, il secondo ha un altro anno di contratto ma il club emiliano non vuole comunque fare sconti.