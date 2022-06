Da Firenze - I viola cercano un portiere: nel mirino due profili seguiti dal Napoli

E' fissato per domani l'incontro fra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Obiettivo mettere nero su bianco le strategie di mercato in vista della prossima stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' fissato per domani l'incontro fra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Obiettivo mettere nero su bianco le strategie di mercato in vista della prossima stagione. L'edizione odierna de La Nazione spiega come da domani potrebbero prendere pieghe interessanti alcuni discorsi in piedi in entrata. Esistono convergenze per esempio su Gollini, così come resta in piedi la questione Vicario per quanto riguarda la porta. Entrambi i giocatori sono seguiti in Serie A anche dal Napoli.