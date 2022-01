Da Firenze: "Idea Milik se Vlahovic parte subito: è un vecchio pallino di Commisso"

Spazio alle manovre di mercato della Fiorentina sulle pagine de La Nazione. Il quotidiano parla delle possibili alternative a Dusan Vlahovic nel caso possa lasciare Firenze già a gennaio. Anche se non si tratta di un centravanti puro alla Vlahovic, eventuali movimenti della Fiorentina nella sua direzione potrebbero fare molto piacere al Papu Gomez, oggi al Siviglia ma con un costo più che abbordabile tra i 6 e i 10 milioni. Scenario in movimento anche per Arkadiusk Milik, vecchio pallino di Commisso e di Pradè.