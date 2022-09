Da Firenze: "In cerca del miglior Cabral", per il bomber unico gol-show solo col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Chissà se per pungerlo, Italiano gli ha presentato il suo score di un anno fa con la maglia del Basilea. Questo scrive La Nazione a proposito di Arthur Cabral, ricordando come il centravanti brasiliano, appena la stagione scorsa, con gli svizzeri abbia messo a segno ben 13 gol in 12 partita in Conference League. Una media gol che può richiamare sensazioni alla Haaland (ovviamente esagerando un po’), ma che di sicuro racconta che in quell’Europa, Cabral si è sempre trovato a suo agio. È questo lo spunto che, come sottolinea il quotidiano, Vincenzo Italiano vuole sollecitare a Cabral, per svegliarlo dal torpore e perché è forse l’attaccante viola che sta meglio, viste le difficoltà fisiche di Jovic. L'obiettivo è quello di toccare l’orgoglio che c’è in lui e soprattutto far scattare il segnapunti di quella casella gol di cui la Fiorentina necessita eccome.