Da Firenze: "Occhio al Venezia, non bisogna sottovalutarlo dopo aver vinto col Napoli"

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Occhio raga!! Sembra facile", ponendo l'attenzione sulle insidie che la sfida contro il Venezia può portare alla Fiorentina. La squadra di Zanetti arriva da 6 sconfitte consecutive e si presenta al Franchi con una lunga lista di assenti, da Vacca ad Ampadu, con Aramu e Haps in forte dubbio.

Ma una convergenza così massiccia di buone notizie (per i viola) deve far alzare il livello del sospetto: sono ostacoli troppo morbidi alla vigilia della partita che seguirà Napoli. L'antica esperienza, scrive il quotidiano, suggerisce di alzare la concentrazione e mettere in campo la superiorità dimostrata dai numeri: la Fiorentina tira in porta quasi 70 volte in più rispetto al Venezia, che è sotto di 124 anche nelle conclusioni totali, come nel numero dei corner e nel possesso palla.