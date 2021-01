Da Firenze - Prandelli valuta la formazione anti-Napoli: dubbio Callejon

Tanti dubbi di formazione per la Fiorentina in vista della gara di Napoli. Lo evidenzia l'edizione odierna de 'La Nazione' che spiega come le condizioni di Ribery migliorano e potrebbe dunque essere del match.

In difesa dubbio Pezzella, altrimenti spazio ancora a Quarta. Ballottaggio tra Caceres e Venuti, mentre in mediana sono da valutare le condizioni di Borja Valero. In caso pronti Amrabat, Castrovilli e Bonaventura. In attacco sicura la presenza di Vlahovic, ancora da capire se invece ci sarà Callejon dall'inizio.