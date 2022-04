Da Firenze prime critiche a Italiano: "Scelte spavalde, forse troppo"

Il Corriere Fiorentino questa mattina analizza la sconfitta della Fiorentina all'Allianz Stadium nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino questa mattina analizza la sconfitta della Fiorentina all'Allianz Stadium nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus: "In una semifinale a fare la differenza sono quasi sempre gli episodi, e quelli che hanno condannato la Fiorentina sono arrivati più da errori propri che da meriti degli avversari", si legge.

Il quotidiano sottolinea poi come per la squadra di mister Italiano resti ancora vivo il sogno europeo, aggiungendo: "Per riuscirci però servirà massima concentrazione e forse un po’ meno spavalderia anche nelle scelte (Ikoné a centrocampo è stato un azzardo che non ha pagato). Perché è stato l’equilibrio nelle ultime settimane a rilanciare le ambizioni viola in campionato. Lo stesso con cui dovrà essere metabolizzata l’eliminazione di ieri".