Da Firenze: "Sarri è il sogno per la panchina viola. C'è anche la pista Mazzarri"

Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus, resta il sogno della Fiorentina per la panchina: come riportato da "La Nazione", però, non sarà facile per i viola arrivare all'ex tecnico bianconero, che deve ancora rescindere il contratto con i campioni d'Italia in carica. Qualora dovesse esonerare Iachini, quindi, la Fiorentina avrebbe maggiori chances di arrivare ad uno tra Montella, Prandelli, D'Aversa e Mazzarri.