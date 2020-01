Da Firenze: "Siamo deboli nel 'palazzo', il Napoli avrà un giorno di recupero in più"

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche della gara del San Paolo sollevando il problema del giorno in meno di recupero: "Spero che Commisso si renda conto quanto la Fiorentina sia debole a livello federale e nel Palazzo. Spero abbia capito che rafforzare la società a tutti livelli sia importante come fare una buona squadra. Perché dico questo? Il Napoli ha giocato 24 ore prima della Fiorentina e sabato sarà pure in casa. L’Atalanta che ha giocato ieri come la Fiorentina, tornerà in campo lunedì, 48 ore dopo. Tutto normale? Non mi sembra…".