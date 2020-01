Da Formello - Fiducia per Correa e Lulic. Recuperato anche Cataldi

La Lazio si prepara in vista del prossimo impegno che vedrà proprio il Napoli sulla strada della squadra biancoceleste. Il portale lalaziosiamonoi.it ha riportato le ultime dal centro sportivo di Formello: "Lulic e Correa, ancora assenti dal campo. Ma c'è fiducia per entrambi. Il capitano dovrebbe farcela per l'anticipo di sabato, potrebbe riaggregarsi tra 24 ore oppure direttamente per la rifinitura. Il suo impiego a sinistra, già di per sé fondamentale, è diventato obbligatorio visto che Jony è finito al tappeto nell'allenamento di ieri per uno scontro di gioco. Lo spagnolo ha lasciato il campo anzitempo, verrà sottoposto a breve ad accertamenti strumentali".

CATALDI - "Il classe 1994 non è in dubbio, aveva saltato la seduta di ieri semplicemente per completare il protocollo iniziato la settimana scorsa, quando aveva accusato un problema muscolare al polpaccio"