Da Genova: “Scelta la coppia d’attacco anti-Napoli, dubbi a centrocampo”

Alessandro Bacci, giornalista dell'emittente genovese di Telenord, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dubbio a centrocampo in casa blucerchiata per via delle assenze di Ekdal e Adrien Silva. L’alternativa principale sarebbe Askildsen che è giovanissimo e ha giocato davvero poco quest’anno. C’è anche molta curiosità nel vederlo titolare, quindi potrebbe esserci lui o Jankto. Pochi dubbi in difesa. Sulle corsie esterne di centrocampo Daamsgard a sinistra e sulla destra Candreva. In attacco non ci sono dubbi, Ranieri schiererà la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini”.