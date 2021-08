Da Icardi a Raspadori: tutti i possibili sostituti di CR7 alla Juve

"Juve, chi per CR7? Da Icardi a Raspadori, la caccia è aperta" scrive il Corriere dello Sport che si sofferma sull'addio di Ronaldo alla Juve ma soprattutto sui possibili sostituti. La Juve vorrebbe Gabriel Jesus ma è extracomunitario (andrebbe liberata una casella) e Pep Guardiola vuole tenerlo al City. Spunta l'idea Icardi dal PSG, contatti con l'entourage. Maurito, specie dopo l'addio di Mbappé, vorrebbe rimanere a Parigi ma non è ancora detta l'ultima parola. Convocato anche Raiola per parlare di Moise Kean ma l'idea non sembra convincere al 100% la Juve. I bianconeri vorrebbero un profilo più esperto e un giovane. Tra i nomi Lacazette dell'Arsenal ma anche Giacomo Raspadori, classe 2000 del Sassuolo. Nonostante i nuovi rumors, appare difficile un ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic, che la Fiorentina ha blindato dopo l’assalto a suon di milioni dell’Atletico Madrid. Difficili anche Duvan Zapata dell'Atalanta e Luka Jovic del Real.