Da Milano - Bastoni in dubbio per il Napoli: sarà Inzaghi a valutare la sua presenza

Alessandro Bastoni non ci sarà lunedì a Belfast, per la decisiva sfida contro l'Irlanda del Nord nel girone di qualificazione mondiale. Il difensore dell'Inter, indisponibile per la prossima gara, ha lasciato il ritiro della Nazionale questa mattina. Non essendo in grado di recuperare per lunedì, ha lasciato il ritiro. Ora sarà Simone Inzaghi a dover valutare la presenza per Inter-Napoli. Lo scrive FcInter1908.