Da Milano: col Napoli l'occasione tanto attesa per Rebic

Ante Rebic non ha inciso in questa sua seconda esperienza italiana: mai titolare, l'unico tra i nuovi, ora potrebbe essere arrivato il suo momento, viste le squalifiche di Calhanoglu e Castillejo. Con il Napoli dunque l'occasione tanto attesa di avere i minuti in campo che né Giampaolo né Pioli fino ad ora gli hanno concesso, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Una gara che arriva dopo il doppio impegno con la Croazia, laddove sa ancora sentirsi importante. Dalic non rinuncia mai a lui, fondamentale per gli equilibri del 4-2-3-1 rossobianco.