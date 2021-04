Da Milano: "Conte ritrova Perisic ma non Vidal: le ultime in vista del Napoli"

Ivan Perisic ha ritrovato il gruppo e, da ieri, sta lavorando di nuovo con la squadra. Queste le ultime in casa Inter. Il portale FcInter 1908 scrive: "Proseguono con un lavoro personalizzato sia Kolarov che Vidal, entrambi alla ricerca di un recupero. Achraf Hakimi sta osservando il Ramadan, come molti altri suoi colleghi in altre squadre (il giocatore lo aveva condiviso anche sui suoi profili social). Per un atleta non è certamente semplice allenarsi in questo particolare periodo, ma è comunque una cosa fattibile. La squadra sta bene anche dal punto di vista del "fantasma" del Covid. Il gruppo è sotto controllo e segue l'ormai consolidato protocollo. Domani, in vista della gara con il Napoli, verrà effettuato il consueto giro di tamponi.