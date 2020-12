Da Milano - Delusione in casa Inter: scattato qualcosa nella testa, ora Scudetto è unico obiettivo

Vincenzo D'Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport operativo in quel di Milan, ha dato le ultime in casa Inter ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è un po' di delusione, l'Inter non era mai uscita dalla fase a gironi, un primato triste di cui l'Inter avrebbe fatto volentieri a meno. Ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori, a maggior ragione adesso lo Scudetto è l'obiettivo dell'Inter. con una rosa cosi ampia, di qualità, ed una competizione sola, al di là di qualche gara di Coppa Italia, è chiamata allo Scudetto".