Da Milano: "Eriksen come Milik, destino segnato: ha chiesto la cessione"

Dopo la maglia da titolare a Cagliari, stasera Christian Eriksen torna ad accomodarsi in panchina in attesa di una nuova chance. La Gazzetta dello Sport, intanto, torna a parlare del danese in ottica mercato. "Eriksen chiede di andar via, sfiancato dalle bocciature dell’attuale allenatore. Magari accetterebbe anche un prestito: ora come ora gli interessa solamente giocare - si legge -. E l’Inter che cosa fa? I conti economici suggeriscono la cessione a titolo definitivo, semmai con uno scambio tecnicamente allettante". Ad esempio con Paredes del Psg.