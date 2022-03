Da Milano - Ibrahimovic si allena ancora a parte: è ancora in dubbio per il Napoli

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi un allenamento personalizzato a Milanello

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi un allenamento personalizzato a Milanello. Da capire nei prossimi giorni se l'attaccante svedese tornerà a lavorare in gruppo e se potrà recuperare per il match di domenica sera contro il Napoli. Il centravanti rossonero non gioca una partita ufficiale da oltre un mese (23 gennaio contro la Juventus).