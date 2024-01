Da Milano: "Inter la favorita per la Supercoppa, sarebbe la quinta per Inzaghi"

Simone Inzaghi è a un passo dal record di 5 successi in Supercoppa, arrivando da super favorito all'edizione di quest'anno

Simone Inzaghi è a un passo dal record di 5 successi in Supercoppa, arrivando da super favorito all'edizione di quest'anno. Un traguardo che di certo non vuole farsi sfuggire. Come sottolinea il Corriere della Sera la sua Inter punta tutto sullo scudetto, ma l’uscita dalla Coppa Italia agli ottavi per mano del Bologna e l’incognita di un ottavo di Champions con il ritorno in casa dell’Atletico rendono questa Supercoppa un appuntamento ancora più pressante.

Il campionato è distante e quindi, a livelli di formazione, l'Inter scenderà in campo con i titolarissimi. Sono due i principali ballottaggi in casa nerazzurra: tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra e tra Barella e Frattesi a centrocampo. Al di là delle scelte, Inzaghi cercherà in tutti i modi di conquistare la finale contro il Napoli in programma lunedì.