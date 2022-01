Da Milano - Inter, subito Gosens? Scelta la formula per convincere l'Atalanta

Come scrive il Corriere della Sera, l’Inter ha pronto il botto di mercato: si chiama Robin Gosens, che ha il contratto in scadenza con l’Atalanta nel giugno 2023 e che ha espresso più volte la volontà di trasferirsi. I milanesi lo vogliono subito, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 25 milioni. Con Perisic in scadenza e un rinnovo tutt’altro che semplice, la ricerca dell’esterno è diventata vitale. In calo le quotazioni di Kostic dell’Eintracht Francoforte, resta viva la pista Alex Telles, valutato 15 milioni dal Manchester United.