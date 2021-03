Da Milano: "Kessiè è il fulcro del Milan, sua presenza più importante di quella di Ibra"

Francesco Bonfanti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Milan è in ripresa rispetto all'ultimo mese e mezzo dove era in calo. Gennaio e febbraio soni stati allarmanti. Un Milan che faceva impensierire. Poi ha vinto a Roma con una prestazione vincente, ha inanellato due vittorie convincenti con il Verona e con il Manchester. Dà l'impressione di essere una squadra che si compatta intorno a se stessa nonostante le defezioni. Deve cercare di giocarsela contro il Napoli perchè è uno scontro diretto per la zona Champions League. Chi vince domani fa un grosso passo in avanti.

Scudetto? Sembra impossibile che l'Inter perda lo scudetto con un martello come Conte in panchina. Sarebbe clamoroso. L'Inter è nettamente favorita per il tricolore. Chi sta dietro fa bene a crederci ma la vedo dura.

Kessie? Lui è il fulcro di tutto il Milan. Abbina qualità in fase offensiva e difensiva. Negli ultimi sette, otto mesi, è cresciuto in maniera esponenziale. Anche le prestazioni convincenti di Meitè sono dovute a Kessie, perché fa giocare meglio gli altri. Peserebbe di più la sua assenza che quella di Ibra".