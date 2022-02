Da Milano: “L’Inter esce battuta, non ridimensionata: ha fatto quello che poteva”

Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha analizzato per la rosea la battuta d’arresto dell’Inter in Champions League contro il Liverpool: “Il Liverpool è molto più forte dell’Inter. […] Ma non ieri sera. Ieri sera questa supremazia netta, che chi scrive ritiene esserci, non si è vista. Per 75 minuti l’Inter se l’è giocata alla pari. […] L’Inter esce battuta ma non ridimensionata nel suo percorso di crescita a livello europeo. Inzaghi non può certo essere felice: chi perde non deve mai esserlo. Però la sua Inter ha fatto quello che doveva e poteva. […] Le differenze esistono, purtroppo. Si lavora ogni giorno per ridurle e si spera prima o poi di azzerarle. Ma oggi esistono. Definire questa - per Inzaghi - l’occasione per dimostrare il salto di qualità suo e della squadra significava volergli male”.