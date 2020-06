Da Milano - Le ultime sull'11 dell'Inter: De Vrij c'è. Sarà Eriksen ad agire da trequartista

A poche ore dalla attesa semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, il giornalista Fabio Costantino, direttore del portale Internews, ha dato le ultime sulla formazione nerazzurra che scenderà in campo al San Paolo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Handanovic in porta, dietro ci saranno Skriniar, il recuperato De Vrij e Bastoni. A centrocampo ci dovrebbero essere Candreva, Barella, Brozovic e Young con Eriksen a fare da trequartista, in attacco il duo Lautaro Lukaku".