Da Milano: " Loftus-Cheek verso il forfait, recuperati Jovic e Okafor"

Non è un buon momento quello che sta passando la squadra di Stefano Pioli

Non è un buon momento quello che sta passando la squadra di Stefano Pioli. Due sconfitte consecutive, Juventus e PSG, solamente un gol realizzato nelle ultime quattro gare giocate e ben indisponibili, ovvero Loftus-Cheek, che non dovrebbe recuperare per Napoli, Chukwueze, Bennacer, Caldara, Sportiello e lo squalificato Malick Thiaw. In dubbio, invece, la presenza di Jovic e Okafor. Scelte praticamente obbligate, dunque, per Coach Pioli per la sfida contro i partenopei di domenica sera.

Torna dalla squalifica Maignan, che è la certezza tra i pali. Theo, anche lui di rientro dopo aver saltato la Juve per squalifica, e Calabria i due terzini mentre in mezzo, al fianco di Tomori, c'è il ballottaggio aperto tra Kalulu e Kjaer. In mezzo al campo Musah è chiamato agli straordinari con Reijnders, mentre in mezzo potrebbe giocare Adli al posto di Krunic. Davanti non ci sono opzioni: verso la conferma il tridente visto con la Juve e a Parigi, formato da Leao, Giroud e Pulisic.