Da Milano - Mai due gol di fila per Ibrahimovic: accadrà col Napoli?

Domenica, causa infortuni altrui, Zlatan Ibrahimovic dovrà ancora una volta giocare titolare in attacco. Fra campionato e Champions League, lo svedese quest’anno ha giocato 14 partite, mettendo a segno 7 reti e fornendo 2 assist ai compagni. Controllando le statistiche ci si rende conto - riporta MilanNews.it - che allo svedese sta mancando la continuità. Infatti in questa stagione non ha ancora trovato il gol in due match di fila. Che sia la volta buona contro il Napoli dopo la marcatura nel finale di gara contro l’Udinese?