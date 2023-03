Da Milano - Messias out col Napoli! In dubbio anche Ibrahimovic: le ultime

Per il brasiliano si punta a recuperarlo in vista della Champions

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nell'allenamento mattutino odierno a Milanello sia Zlatan Ibrahimovic che Junior Messias hanno svolto un lavoro personalizzato. Per il brasiliano si punta a recuperarlo in vista della Champions. Migliorano le condizioni del brasiliano dopo l'infortunio accusato a Londra. I nazionali che sono rientrati oggi a Carnago, invece, hanno effettuato una seduta defaticante. Nessun problema invece per tutti gli altri.