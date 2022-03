Da Milano - Milan su Berardi, ma i rossoneri offrono pochissimo: le cifre

Il Milan prepara l'offensiva per Scamacca e Berardi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è già stato fissato l'incontro con il Sassuolo

Il Milan prepara l'offensiva per Scamacca e Berardi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è già stato fissato l'incontro con il Sassuolo per parlare non solo dell'attaccante ma anche di Domenico Berardi. La stima per entrambi è nota, semmai il problema è la valutazione che il club emiliano fa di entrambi. Per l’attaccante romano si profila un prezzo da 30 milioni contro i 40 e passa auspicati dalla società della famiglia Squinzi. Il Milan ha un vantaggio rispetto all'Inter: pensa di poter entrare in scena con un’offerta più bassa rispetto alle aspettative del venditore, ma con la libertà di poter intervenire subito. Per Berardi l'offensiva rossonera sarà sui 15 milioni e servirà soprattutto a capire se ci sono i margini per venirsi incontro.