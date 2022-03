Da Milano - Nessun problema per Maignan: era già in campo per l'allenamento

Ultime da Milanello, dopo lo 0-0 di Coppa Italia del Milan contro l'Inter. Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi un allenamento personalizzato

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultime da Milanello, dopo lo 0-0 di Coppa Italia del Milan contro l'Inter. Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi un allenamento personalizzato, da capire nei prossimi giorni se l'attaccante svedese tornerà a lavorare in gruppo e se potrà recuperare per il match di domenica sera contro il Napoli. Nessun problema invece per Maignan, reduce dal pestone di Lautaro Martinez ieri nel derby.