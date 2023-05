Da Milano: "Pioli, serve qualche sorpresa come col Napoli per battere l'Inter"

Per ribaltare lo 0-2 dell'andata e conquistare la finale di Champions League, il Milan non può attaccarsi solo al ritorno in campo di Rafael Leao

Per ribaltare lo 0-2 dell'andata e conquistare la finale di Champions League, il Milan non può attaccarsi solo al ritorno in campo di Rafael Leao. Ne ha parlato questa mattina il Corriere della Sera, sostenendo che il portoghese da solo non basterà se il Milan scenderà in campo con l'atteggiamento (inaccettabile) del primo tempo dell'andata. Il Milan dovrà credere nella rimonta, esattamente come lo scorso anno in campionato. Inoltre, Pioli dovrà aggiungere al rientro di Leao qualche sorpresa a livello tattico. Qualcosa che sparigli le carte, come ai quarti contro il Napoli.