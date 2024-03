Da Milano rabbiosi: "Vietato piangere, ora reazione col Napoli che sarà pure più riposato!"

Tanta delusione in casa Inter, ma anche riferimenti immediati alla sfida col Napoli. Ne ha parlato anche il giornalista Filippo Tramontana

Tanta delusione in casa Inter, ma anche riferimenti immediati alla sfida col Napoli. Ne ha parlato anche il giornalista Filippo Tramontana, voce nerazzurra di 7GOLD, nell'editoriale per linterista.it, sito di riferimento dei tifosi nerazzurri: "L'Atletico alla fine ha meritato di passare, ha avuto più coraggio e meno timore di provarci. Dal canto nostro possiamo rammaricarci per aver sprecato troppo all'andata e il necessario al ritorno. Ormai è andata, soffriamo per un po' e smaltiamo la delusione mentre gli avversari, giustamente, si sfogano sulle nostre ferite e mettono il dito dentro di esse. E' normale, al posto loro faremmo lo stesso.

Ora dobbiamo incassare e dobbiamo farlo bene e con pazienza. Domenica sera arriva il Napoli e non è permesso piangerci addosso. Non è permesso tornare con la mente alla Champions perché tanto la coppa non c'è più mentre il campionato va ancora vinto. Il Napoli avrà voglia di rivalsa esattamente come noi anche se l'Inter arriverà molto più stanca dopo i 120 minuti di Madrid e il giorno in meno di riposo. Ma le scuse ora non servono, è necessario tornare a vincere con quella convinzione a cui la squadra ci ha abituato e che per una notte ,purtroppo, è venuta meno".