Da Milano: "Rovella alla Juve per 38mln ma sarebbe stato gratis tra 3 giorni: lo scandalo plusvalenze"

Il sito Calciomercato.com parla dell'affare Nicolò Rovella, calciatore del Genoa che la Juve ha appena acquistato per 18 milioni più 20 di bonus quando il calciatore sarebbe costato "zero" tra tre giorni perché in scadenza di contratto. Un'operazione, l'ennesima tra le due società, nata per motivi di bilancio, non certamente tecnici, con l'intento di fare plusvalenza. Il sito titola: "Lo scandalo delle plusvalenze e il senso del pudore" per spiegare che, anche se si tratta di operazioni consentite - ognuno è libero di fare il prezzo e di pagarlo -, a volte, come in questo caso, si va oltre il senso comune del pudore.