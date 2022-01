Da Milano - Sepe primo colpo della Salernitana: in arrivo altri sette acquisti

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha scritto sui social, parlando della Salernitana in chiave mercato: "Iniziata la rivoluzione della Salernitana targata Walter Sabatini: preso Gigi Sepe dal Parma in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Ora nel mirino un terzino destro, due centrali, due centrocampisti e due attaccanti".

