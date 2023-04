Da Milano - Sorpresa Kalulu, rosa al completo per Pioli: out Ibra (che non è in lista Uefa)

Tutti al lavoro nell'allenamento mattutino a Milanello, in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League

Tutti al lavoro nell'allenamento mattutino a Milanello, in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani sera allo stadio Meazza di San Siro contro il Napoli. Confermata la presenza di Pierre Kalulu, che già nella giornata di ieri aveva lavorato con il gruppo. Assente Zlatan Ibrahimovic (alle prese con l'infortunio rimediato con Nazionale svedese), non si sono allenati con il gruppo i giocatori non inseriti in lista Champions: Dest, Bakayoko, Vranckx, Tatarusanu e Adli.