Da Monza - Palladino col Napoli deve ridisegnare la difesa: le ultime di formazione

In attacco Dany Mota favorito su Colombo e Maric.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, contro il Napoli deve ridisegnare la difesa che sarà priva dello squalificato Pablo Marì e dell'infortunato Andrea Carboni.

Ci saranno D'Ambrosio e Caldirola, come terzo si candida Izzo ma non va esclusa la pista Donati. Ci sarebbe anche l'opzione Cittadini (però ancora a quota zero minuti in campo). Akpa Akpro dovrebbe tenersi la maglia da titolare a centrocampo, avanzando capitan Pessina al fianco di Colpani sulla zona della trequarti. In attacco Dany Mota favorito su Colombo e Maric. A riportarlo è Tuttomonza.