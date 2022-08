Da Monza - Stroppa rischia dopo il ko di Napoli: Udinese decisiva e si prepara Donadoni

Inizio shock per il Monza in Serie A. Due partite, due sconfitte ma soprattutto un atteggiamento remissivo e un'incapacità a costruire gioco della squadra che preoccupano e non poco

Inizio shock per il Monza in Serie A. Due partite, due sconfitte ma soprattutto un atteggiamento remissivo e un'incapacità a costruire gioco della squadra che preoccupano e non poco. Serve una sterzata già da venerdì, quando i biancorossi ospiteranno al U-Power Stadium l'Udinese, altra formazione che ha destato parecchi dubbi nelle prime due uscite stagionali. Uno scontro diretto in chiave salvezza. La vittoria è obbligatoria altrimenti verranno presi subito drastici provvedimenti, questa la voce che trapela da ambienti vicini alla dirigenza brianzola. Qualora dovesse arrivare la terza sconfitta consecutiva potrebbe anche scattare l'esonero di Stroppa. Galliani, prima del complicato trittico contro Roma, Atalanta e Lecce potrebbe affidare la panchina a Donadoni, pupillo dell'ad e di Berlusconi già cercato ai tempi della B per sostituire Brocchi. Altro nome che stuzzica parecchi i vertici brianzoli è quello di De Zerbi, rimasto libero dopo l'addio all Shakhtar Donetsk. Lo scrivono i colleghi di TuttoMonza.